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Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины

Здоровье » Здоровье и профилактика

Цитрусовые — не только обеспечивают суточную дозу витамина C, но и содержат витамины A и B. Для максимальной пользы апельсины нужно есть вместе с кожурой, сообщила диетолог Ольга Перевалова.

Причём фрукт лучше на разрезать на кусочки, сообщает MK. RU.

На стакан сока нужно 4-5 небольших апельсинов. Такой напиток будет содержать огромное количество фруктозы, что станет серьёзной нагрузкой для поджелудочной железы.

При нарезке происходит соприкосновение витамина C с железом, то есть витамин C окисляется, в результате теряется его часть, поэтому апельсин полезнее есть целиком.

Также диетолог советует в качестве возможного способа употребления — натереть на тёрке цедру фрукта, высушить, а потом добавлять в чай.

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Апельсин. Польза и вред апельсинового сока и апельсинов.
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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