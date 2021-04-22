Кардиолог Гандельман развенчал миф об опасности сна на левом боку

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" опроверг широко распространённое утверждение о том, что сон на левом боку опасен для сердца.

Сердце надёжно защищено каркасом рёбер, поэтому ему ничего не угрожает. Сон на левом боку никак не влияет на работу и здоровье данного органа. Таким образом, человек может спать так, как ему удобно.

Гандельман также отметил, что человеческое тело устроено так, что ничего не будет давить, независимо от того, на каком боку отдыхать.

Вместе с тем невролог Евгений Соков предупреждает о том, что вредно спать на животе, так как в таком положении человек вынужден поворачивать голову набок, из-за чего страдают артерии и вены шеи, которые обеспечивают кровообращение головного мозга.

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