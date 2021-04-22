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В Венгрии назвали "Спутник V” лучшей вакциной

Здоровье » Здравоохранение

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс в присутствии пресс-секретаря правительства Александры Сенткирали, объявил на пресс-конференции в четверг, что "Спутник V” — лучшая вакцина из опробованных в Венгрии.

В Венгрии назвали "Спутник V” лучшей вакциной

Об этом сообщает сайт 24. hu

Окончательные результаты всех исследований эффективности вакцин будут обнародованы, но, по словам Гуляса, китайская вакцина Sinopharm защищает лучше, чем Pfizer, но лучшей является российская вакцина "Спутник V”.

Министр отметил, что пока у Венгрии нет излишков вакцины, и невозможно точно сказать, как долго вакцина будет обеспечивать защиту. Гарантия производителя составляет 6 месяцев, по более длительным срокам информации нет.

Срок в 6 месяцев истекает летом для первых вакцинированных, в том числе, медицинских работников. Уровень антител постоянно контролируется, но может потребоваться повторная вакцинация в сентябре, отметил Гуляс.

Чиновник заверил, что число вакцинированных в Венгрии достигло 3, 5 миллионов человек. Министр внутренних дел Шандор Пинтер должен принять решение по вопросу открытия террас ресторанов в эту субботу. Начало комендантского часа перенесено на более поздний срок — 23:00.

На следующей неделе в Венгрию поступит миллион доз китайских вакцин, что на 600 тысяч больше, чем по контракту на апрель. Помимо 200 тысяч доз "Спутник V”, Венгрия ожидает дополнительных доз вакцины Pfizer / BioNTech. Однако их число не указывается.

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Автор: Любовь Степушова
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