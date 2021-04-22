Диетолог Ковальков рассказал об эффективном способе похудения

Диетолог Алексей Ковальков на своём youtube-канале рассказал, как сжечь жиры в организме.

Людям, которые не хотят худеть, в сутки должны получать от 60 до 80 граммов жира. Тем же, кто хочет избавиться от лишнего веса, следует потреблять от 40 граммов жира в день: 50% суточной нормы должны составлять жиры растительного происхождения, а 50% — животного.

В процессе похудения необходимо контролировать уровень инсулина, влияющего на свободные жирные кислоты в клетках. Если в организме высокий уровень инсулина, жирные кислоты не выйдут из клеток.

"Когда жиры сгорают, они сгорают с выделением тепла. Недавно учёные доказали, что жиры сгорают в альвеолах лёгких. Когда мы ходим, у нас не хватает воздуха, компенсаторно выделяется гормон адреналин, он сужает периферические сосуды и расширяет сосуды легких. Свободные жировые клетки проникают в легкие и начинают взаимодействовать с кислородом, жир там растворяется, образуя углекислый газ и воду", — пояснил врач.

Если минимизировать потребление углеводов, то снизится и уровень инсулина в организме. Также важную роль в похудении играют физические нагрузки.

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