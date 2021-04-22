Академик РАН оценил возможность создать тест-системы к вирусам за 4 дня

Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России нужно создать надёжный щит для организации эпидемиологической безопасности.

В случае, если будет выявлено новое опасное заболевание, наши специалисты должны быть готовы в течение четырёх дней разработать тест-системы, с помощью которых можно будет определить любую инфекцию. Также за короткое время должны быть созданы эффективные вакцины.

Заявление президента в интервью RT прокомментировал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Он пояснил, что для идентификации вируса и расшифровки генома необходимо некоторое время. Специалисты должны собрать биологические образцы из российских регионов и выделить штамм нового вируса. Когда есть образец, то четыре дня для создания тест-системы — вполне нормальный срок.

Система должна быть выстроена на федеральном уровне, считает Караулов, и в России для этого всё есть.

"И у нас, поверьте, лучшая санитарно-эпидемиологическая служба в мире. Она и является основой упомянутого щита безопасности", — заявил академик.

Эксперт напомнил, что пандемия COVID-19 в России началась в январе 2020 года. К 11 февраля в нашей стране уже были созданы первые тест-системы для определения РНК вируса. Их можно было использовать как при бессимптомном течении заболевания, так и при малосимптомном.

"Также для решения задачи президента, для проведения доступных генетических исследований считаю необходимым развивать российскую платформу анализа геномов всех возбудителей инфекций", — подчеркнул Караулов.

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