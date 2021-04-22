Работа по сменам негативно влияет на здоровье

Работа по сменам может привести к проблемам со здоровьем. К такому выводу в результате исследования пришли учёные из Университета Ватерлоо.

Дело в том, что из-за ночных смен у человека нарушается работа естественных часов организма ввиду изменений в режиме сна и бодрствования, а также приёма пищи.

Естественные часы организма влияют на иммунную систему. Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, человеку нужен качественный сон.

Причём на мужчин и женщин сменная работа влияет по-разному. Иммунитет представителей мужского пола более склонен к гиперактивации, поэтому у них более высокий риск развития сепсиса после инфекции.

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