Многие хронические состояния повреждают организм незаметно, протекая практически без симптомов. Гипертония является участником этого печально известного клуба.
При высоком кровяном давлении сердце усиленно качает кровь в теле. А значит, быстрее изнашивается, повышая риск возникновения серьёзных заболеваний. К счастью, врачи нашли способ легко исправить это состояние. Для этого потребуется принять всего одно, но жизненно важное решение — изменить принцип питания.
Нормализовать высокое давление поможет диета DASH, утверждает British Medical Journal. Аббревиатура DASH расшифровывается как "диетические подходы к прекращению гипертонии".
Также специалисты рекомендуют есть продукты, богатые калием. Калий способствует выводу натрия (соли) из организма и помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов. И напоминают о пользе физических упражнений.
"Врачи рекомендуют большинству людей с высоким кровяным давлением заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут три-пять раз в неделю", — говорится в статье.
Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.