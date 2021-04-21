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Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие хронические состояния повреждают организм незаметно, протекая практически без симптомов. Гипертония является участником этого печально известного клуба.

Гипертония
 

При высоком кровяном давлении сердце усиленно качает кровь в теле. А значит, быстрее изнашивается, повышая риск возникновения серьёзных заболеваний. К счастью, врачи нашли способ легко исправить это состояние. Для этого потребуется принять всего одно, но жизненно важное решение — изменить принцип питания.

Нормализовать высокое давление поможет диета DASH, утверждает British Medical Journal. Аббревиатура DASH расшифровывается как "диетические подходы к прекращению гипертонии".

От чего придётся отказаться

 
  • Меньше соли. Большинство из нас едят больше соли, чем нужно. Диета с низким содержанием соли означает употребление менее двух граммов соли в день.
  • Меньше насыщенных жиров (масло, мясо, сыр, сливки).
  • Меньше сладких продуктов и напитков.

А что нужно добавить

Продукты
 
  • Больше свежих фруктов и овощей.
  • Больше цельнозерновых продуктов (таких как коричневый рис и хлеб из муки грубого помола) вместо белого риса и белого хлеба.
  • Больше рыбы, птицы и орехов вместо красного мяса.

Также специалисты рекомендуют есть продукты, богатые калием. Калий способствует выводу натрия (соли) из организма и помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов. И напоминают о пользе физических упражнений.

"Врачи рекомендуют большинству людей с высоким кровяным давлением заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут три-пять раз в неделю", — говорится в статье.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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