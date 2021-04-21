Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления

Многие хронические состояния повреждают организм незаметно, протекая практически без симптомов. Гипертония является участником этого печально известного клуба.

При высоком кровяном давлении сердце усиленно качает кровь в теле. А значит, быстрее изнашивается, повышая риск возникновения серьёзных заболеваний. К счастью, врачи нашли способ легко исправить это состояние. Для этого потребуется принять всего одно, но жизненно важное решение — изменить принцип питания.

Нормализовать высокое давление поможет диета DASH, утверждает British Medical Journal. Аббревиатура DASH расшифровывается как "диетические подходы к прекращению гипертонии".

От чего придётся отказаться

Меньше соли. Большинство из нас едят больше соли, чем нужно. Диета с низким содержанием соли означает употребление менее двух граммов соли в день.

Меньше насыщенных жиров (масло, мясо, сыр, сливки).

Меньше сладких продуктов и напитков.

А что нужно добавить

Больше свежих фруктов и овощей.

Больше цельнозерновых продуктов (таких как коричневый рис и хлеб из муки грубого помола) вместо белого риса и белого хлеба.

Больше рыбы, птицы и орехов вместо красного мяса.

Также специалисты рекомендуют есть продукты, богатые калием. Калий способствует выводу натрия (соли) из организма и помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов. И напоминают о пользе физических упражнений.

"Врачи рекомендуют большинству людей с высоким кровяным давлением заниматься физическими упражнениями не менее 30 минут три-пять раз в неделю", — говорится в статье.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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