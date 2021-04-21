Высокое артериальное давление можно снизить без лекарств, сообщила врач-кардиолог Мария Чайковская.
Это можно сделать с помощью глубокого медленного диафрагмального дыхания.
"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую — на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вдох через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться, — пояснила доктор. Чайковская советует во время этого упражнения сосредоточиться на дыхании. Дышать нужно 6 раз в минуту — пять секунд вход и пять секунд выход", — пояснил специалист.
Данное упражнение позволит немного снизить давление и пульс.
Этот способ будет эффективен для людей, у кого нет проблем с низким пульсом.
Кардиолог предупредила, что упражнение противопоказано людям с нарушениями ритма и проводимости, а также тем, у кого пульс в состоянии покоя ниже 55 ударов в минуту, сообщают "Известия".
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