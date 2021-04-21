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Как не допустить приступа бронхиальной астмы?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сильный приступ бронхиальной астмы может быть потенциально-опасным. О том, как избежать приступа астмы, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор НИИ пульмонологии, врач-пульмонолог, академик Российской академии наук, председатель правления Российского респираторного общества Александр Григорьевич Чучалин.

Как не допустить приступа бронхиальной астмы?

"В связи с тем, что сейчас в атмосфере резко увеличилось количество аэроаллергенов, наблюдается рост числа больных поллинозом.

Сотрудники биологического факультета МГУ ведут сайт, на котором указана плотность аэроаллергенов. Это информация позволяет прогнозировать, когда может увеличиться количество пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями глаз, носа, дыхательных путей.

Самый эффективный способ предотвратить приступы астмы — это исключить аэроаллергены.

Например, в период сезонных аллергических заболеваний можно уехать на юг. Но больной астмой должен обязательно проводить пикфлоуметрию с помощью специального прибора. Так человек сам сможет исследовать дыхание и предупредить развитие приступа.

Также пациенты, страдающие астмой должны принимать ингаляционные препараты", — заключил эксперт.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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