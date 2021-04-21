Гематолог объяснил, кому нельзя сдавать кровь

Кровь можно сдавать не чаще трёх раз в год, тогда это не окажет негативного влияния на здоровье человека, сообщил в интервью Москве 24 гематолог Центра изучения печени РУДН Николай Стуклов.

Женщинам не стоит быть донорами, так как они каждый месяц несут кровопотери, отметил специалист. За год женский организм теряет до одного литра крови, что сопоставимо с двумя-тремя заборами донорской.

Около 70% россиянок живут с дефицитом железа. При любых кровопотерях этот показатель понижается.

Также донорами противопоказано быть детям людям, вес которых составляет менее 60 кг. В рацион будущих доноров обязательно должно входить мясо, поэтому вегетарианцам кровь сдавать нельзя.

Кроме того, доноры должны вести здоровый образ жизни.

Стандартная кровоотдача составляет 400 миллилитров. Спустя некоторое время организм привыкает к кровопотере.

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