Диетолог Роксана Эсани объяснила, кому нельзя есть овсяную кашу

Овсяная каша является популярным завтраком. Однако, не для всех данное блюдо полезно, предупредила диетолог Роксана Эсани.

Так, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, овсянку есть не стоит. Дело в том, что овсяная каша — источник клетчатки, и у людей с повышенной чувствительностью стенок желудка она может спровоцировать вздутие живота, сообщает Eat This, Not That.

Специалист рекомендует им заменить овсяную кашу на пюре или белый рис.

Людям с "глютеновой болезнью" нужно изучить состав каши: во многих из них присутствует большое количество глютена.

Овсянка в сочетании с чем-нибудь сладким, например, сахаром или мёдом, становится более калорийной, поэтому у людей с диабетом после употребления такого блюда может подняться сахар.

