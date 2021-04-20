Овсяная каша является популярным завтраком. Однако, не для всех данное блюдо полезно, предупредила диетолог Роксана Эсани.
Так, людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, овсянку есть не стоит. Дело в том, что овсяная каша — источник клетчатки, и у людей с повышенной чувствительностью стенок желудка она может спровоцировать вздутие живота, сообщает Eat This, Not That.
Специалист рекомендует им заменить овсяную кашу на пюре или белый рис.
Людям с "глютеновой болезнью" нужно изучить состав каши: во многих из них присутствует большое количество глютена.
Овсянка в сочетании с чем-нибудь сладким, например, сахаром или мёдом, становится более калорийной, поэтому у людей с диабетом после употребления такого блюда может подняться сахар.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.