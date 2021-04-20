Мясников раскрыл влияние месяца рождения на здоровье человека

Состояние здоровья человека зависит от месяца его рождения, сообщил в эфире передачи "О самом главном" врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист сослался на исследование учёных Колумбийского университета в США, проанализировавших данные медкарт около 1,5 миллиона человек. В результате выяснилось, что люди, родившиеся в тот иной месяц, склонны к определённым заболеваниям.

"Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов", — пояснил Мясников.

Люди, родившиеся в марте, чаще страдают пороком митрального клапана сердца и аритмией.

У тех, кто появился на свет в апреле, чаще диагностируют стенокардию, а у тех, что в мае — дефицит веса при рождении.

У родившихся в июне обнаружили предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей. Рождённые в августе чаще сталкиваются с астмой.

По словам Мясникова, склонности к этим заболеваниям не являются наследственными. Однако он отметил, что склонность к данным заболеваниям может зависеть от том, в какой период рос человек в первые шесть месяцев после рождения.

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