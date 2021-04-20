В Литве выявили новую мутацию COVID-19

В Аникщяйском районе Литвы обнаружили новый штамм COVID-19. Он поразил уже 35 человек.

Треть пациентов выздоровели.

"Всего было выявлено 35 случаев заболевания, около трети пациентов уже выздоровели", — пояснила директор Утянского отделения национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

Специалисты пока не располагают никакой информацией о новой мутации. Новый штамм ещё не получил названия.

Также врачи не могут утверждать, что пациенты, заражённые новым штаммом, тяжелее болеют.

За прошедшие сутки в Литве было выявлено 1138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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