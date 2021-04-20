Фастфуд разрушает кости и тормозит развитие ребёнка

Частое потребление фастфуда может тормозить развитие ребёнка и провоцировать проблемы с костями, заявила в интервью телеканалу "Звезда" педиатр Ирина Добрецова.

Бургеры и картофель фри опасны тем, что они препятствуют усвоению кальция и других необходимых для роста витаминов и минеральных веществ.

Любители фастфуда отличаются низкой физической активностью. Обычно они едят бургеры перед экраном компьютера. А для того, чтобы усваивался кальций, нужно движение.

Кроме того, фастфуд негативно влияет на поведение и образ жизни подростка, из-за чего накапливаются проблемы со здоровьем.

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