Медики раскрыли тайну феномена "грозовой астмы"

В 2016 году в австралийском городе Мельбурн произошла гроза, которая спровоцировала повышение числа приступов астмы. По мнению учёных, это был редкий феномен, получивший название "грозовая астма".

Данное явление наблюдается тогда, когда ураган рассеивает в воздухе частицы аллергена, из-за чего у людей из группы риска начинаются приступы кашля, пояснили специалисты Американской ассоциации лёгких.

Медикам известно о 22 вспышках "грозовой астмы". Первый случай был зарегистрирован в 1983 году.

Стоит отметить, что 10 из 22 вспышек были зафиксированы в Австралии, сообщает Live Science.

Специалисты намерены продолжить исследования этого загадочного феномена, который уносит человеческие жизни.

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