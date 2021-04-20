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COVID-19 может привести к потере слуха и памяти

Здоровье » Здоровье и профилактика

У людей, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы со слухом и памятью, сообщил в интервью изданию НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Постковидный" синдром может появиться даже у пациентов, переболевших коронавирусом в лёгкой форме.

"Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности", — предупредил врач.

Защититься от такого рода осложнений поможет вакцинация, считает эксперт. В России уже почти сформировался коллективный иммунитет к этому заболеванию.

Стоит отметить, что эффективность отечественного препарата от COVID-19 "Спутник V" по итогам вакцинации 3,8 миллиона россиян составила 97,6%.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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