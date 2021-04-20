Мясников раскритиковал мнение о влиянии магнитных бурь на тело

О реальном влиянии магнитных бурь на организм человека свое мнение сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Его высказывание стало комментарием к заявлению доктора физико-математических наук Сергея Богачева, утверждающего, что магнитные бури воздействуют на центральную нервную и кровеносную системы человека. Мясников сказал, что так связывать «могут лишь физики и биофизики».

«Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит», - пояснил врач порталу Ura.ru. Он считает, что дело в банальном нежелании заниматься собой.

Ранее Мясников отметил, что состояние здоровья можно определить по ногтям.

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