Американский диетолог назвала пять самых полезных специй

Использование приправ не только балует вкусовые рецепторы, но и полезно для здоровья. Причём самые полезные специи можно найти практически в любом магазине.

"Специи — это концентрированные источники антиоксидантов”, — говорит Диана Визтум, доктор медицинских наук, диетолог-исследователь Медицинской школы Университета Джона Хопкинса.

Эксперт назвала пять специй, наиболее изученных на предмет их терапевтической пользы. Их можно купить в супермаркете или на местном рынке.

Корица

Исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Корица также полезна для здоровья сердца: она снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Это особенно важно для людей с диабетом, которые подвергаются большему риску развития сердечных заболеваний.

Куркума

Благодаря активному веществу куркумину может уменьшить воспаление в мозге, связанное с болезнью Альцгеймера и депрессией. Обладающий противовоспалительным свойством куркумин также эффективен при уменьшении боли и отеков у людей с артритом.

Имбирь

Эффективен для успокоения тошноты, в том числе у беременных, и уменьшения расстройства желудка после операции. Некоторые исследования также показали, что имбирь уменьшает тяжесть укачивания или полностью предотвращает симптомы.

Чеснок

Исследователи связывают употребление чеснока с поддержанием гибкости кровеносных сосудов, особенно у женщин. Кроме того, исследования показывают, что употребление чеснока может снизить уровень холестерина и триглицеридов.

Кайенский перец

Его действующее вещество — капсаицин — действует на боль, вызванную артритом и повреждением нервов, связанным с диабетом. Кремы с капсаицином можно наносить непосредственно на суставы и мышцы. Также капсаицин помогает уменьшить язвы, ограничивая рост бактерий Helicobacter pylori, уменьшая избыток желудочной кислоты и увеличивая кровоток, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.