Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube
Биохимик раскрыла опасность бутилированной воды для здоровья
Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального
Билет и Король Лев: раскрыты самые странные имена жителей Подмосковья
О достопримечательностях Подмосковья расскажут в TikTok
"Тамбов" попросил включить клуб в Суперлигу
Томатный сок защитит от болезней сердца и сосудов
УЕФА окончательно определится с городами Евро-2020 до 23 апреля
Эксперты уверены в дальнейшем росте цен на недвижимость

Чем опасна еда быстрого приготовления?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Еда быстрого приготовления содержит желатиноподобные ингредиенты, которые быстро разбухают, за счёт чего и происходит насыщение организма, сообщила в интервью "Правде.Ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Васильевна Мойсенко.

Чем опасна еда быстрого приготовления?

"В такой пище нет белков, жиров, углеводов, там всё замещено глютенсодержащими компонентами с добавлением каких-нибудь усилителей вкуса, цвета, E-добавками", — пояснила специалист.

Также Мойсенко подчеркнула, что здоровой пищи быстрого приготовления не существует.

Чем грозит "быстрая еда"?

Употребление такой пищи приводит к тому, что человек не получает достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, антиоксидантов, которые очень важны для организма.

"Пища быстрого приготовления просто даёт человеку ощущение сытости, при этом его клетки голодают. Если клетки голодают, то не будет вырабатываться достаточное количество энергии. Тогда человек начинает жаловаться на слабость, отсутствие жизненных сил, у плохой сон. Всё это негативно сказывает на общем самочувствии", — заключила эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лапша быстрого приготовления. Жить здорово!
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Новосёлов: в Мавзолее лежит оболочка Ленина, а органы всё ещё изучаются
Чем опасна еда быстрого приготовления?
Борис Джонсон наконец выпил обещанную себе пинту пива
Николай Чиндяйкин: только мама может помочь... и встреча
Кошек и собак обвинили распространении британских штаммов COVID-19
ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube
Биохимик раскрыла опасность бутилированной воды для здоровья
Пластический хирург назвал главную причину появления храпа
Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального
Олег Алексеев: Россия может войти в пятерку популярных туристических направлений
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах

Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.

Алла Пугачёва после дня рождения утопает в цветах
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Российский шоу-бизнес
Андрей Данилко серьёзно болен и лечится у европейских врачей
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк Любовь Степушова Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии? Любовь Степушова Василий Амирджанов Черти с ноутбуками призывают россиян подумать о жизни Василий Амирджанов
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Прогнозы и статистика
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников