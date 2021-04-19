Чем опасна еда быстрого приготовления?

Еда быстрого приготовления содержит желатиноподобные ингредиенты, которые быстро разбухают, за счёт чего и происходит насыщение организма, сообщила в интервью "Правде.Ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Васильевна Мойсенко.

"В такой пище нет белков, жиров, углеводов, там всё замещено глютенсодержащими компонентами с добавлением каких-нибудь усилителей вкуса, цвета, E-добавками", — пояснила специалист.

Также Мойсенко подчеркнула, что здоровой пищи быстрого приготовления не существует.

Чем грозит "быстрая еда"?

Употребление такой пищи приводит к тому, что человек не получает достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, антиоксидантов, которые очень важны для организма.

"Пища быстрого приготовления просто даёт человеку ощущение сытости, при этом его клетки голодают. Если клетки голодают, то не будет вырабатываться достаточное количество энергии. Тогда человек начинает жаловаться на слабость, отсутствие жизненных сил, у плохой сон. Всё это негативно сказывает на общем самочувствии", — заключила эксперт.

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