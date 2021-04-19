Диетолог Кален перечислила продукты, разрушающие организм

Некоторые продукты оказывают разрушительное действие на здоровье человека, утверждает диетолог Елена Кален.

Главные "вредители" для организма

Наибольший вред организму наносит употребление конфет и сладких напитков. Именно они способствуют набору лишних килограммов и приводят к ожирению.

Кроме того, содержащиеся в этих продуктах сахара могут спровоцировать развитие диабета, болезней почек и ухудшение состояния кожи.

К числу опасных для здоровья продуктов также относится мясо, так как в нём содержится большое количество белка. У любителей этого продукта могут возникнуть проблемы с ЖКТ — вздутие живота, метеоризм и боли в брюшной полости.

"Даже небольшое его количество в регулярном рационе связано с преждевременным старением, заболеваниями печени и сосудов. Алкоголь повышает риск развития диабета, гипертонии и панкреатита", — отметила диетолог.

Самым вредным для здоровья напитком является кофе. Его употребление может вызвать тремор рук, а также учащённое сердцебиение и повышенное давление.

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