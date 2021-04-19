Некоторые продукты оказывают разрушительное действие на здоровье человека, утверждает диетолог Елена Кален.
Наибольший вред организму наносит употребление конфет и сладких напитков. Именно они способствуют набору лишних килограммов и приводят к ожирению.
Кроме того, содержащиеся в этих продуктах сахара могут спровоцировать развитие диабета, болезней почек и ухудшение состояния кожи.
К числу опасных для здоровья продуктов также относится мясо, так как в нём содержится большое количество белка. У любителей этого продукта могут возникнуть проблемы с ЖКТ — вздутие живота, метеоризм и боли в брюшной полости.
"Даже небольшое его количество в регулярном рационе связано с преждевременным старением, заболеваниями печени и сосудов. Алкоголь повышает риск развития диабета, гипертонии и панкреатита", — отметила диетолог.
Самым вредным для здоровья напитком является кофе. Его употребление может вызвать тремор рук, а также учащённое сердцебиение и повышенное давление.
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