Россиян предупредили об опасности лапши быстрого приготовления

Частое употребление в пищу лапши быстрого приготовления может привести к дефициту белка в организме, что, в свою очередь, негативно отразится на весе и состоянии мышечной массы человека, сообщила в интервью "Звезде" эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.

Особенно вредными являются усилители вкуса — добавки, которые продаются в комплекте. Лапшу быстрого приготовления делают из риса, бобовых или зерна. Кроме яиц, воды и соли в саму лапшу ничего не добавляют.

Любители доширака могут столкнуться с дефицитом белка, а впоследствии с потерей веса и другими проблемами со здоровьем. Такую пищу можно есть, но только в небольших количествах и желательно без усилителей вкуса, пояснила медик.

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