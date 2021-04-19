Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа

Если в организме из-за нехватки инсулина повысился уровень сахара, то у человека возникают проблемы с кожей. В частности, могут появиться сыпь, покраснения, зуд, сыпь и шелушение, сообщает Express.

Помимо проблем с кожей могут наблюдаться повреждения нервных волокон. Чаще всего они затрагивает нервы в руках и ногах, в результате возникают зуд и раздражение.

Повреждение нервных волокон ухудшает кровообращение в конечностях. Это приводит к тому, что кожа становится сухой и начинает шелушиться.

Если у человека кожная инфекция или плохое кровообращение, нужно срочно обратиться к врачу и пройти обследование.

Предотвратить развитие сахарного диабета помогут правильное питание, контроль за весом и занятия спортом, утверждают специалисты Американской академии дерматологической ассоциации.

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