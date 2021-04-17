Тромбоз продолжает шагать по миру. О "побочках" вакцины AstraZeneca

Восемь случаев тромбоза, возникших во Франции после применения вакцины против коронавируса AstraZeneca, оказались смертельными.

Таковы данные Национального агентства по безопасности лекарственных средств.

Всего за апрель выявлено девять атипичных по месту нахождения в организме тромбозов, а также два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний. А за все время "коронавирусной" кампании — 23 случая тромбоза.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения признали вероятной, но не подтвержденной связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом. Тем не менее, зафиксированные случаи вызывают обеспокоенность.

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