Диетолог Елена Соломатина перечислила съедобные дикоросы

Шеф-повар Андрей Колодяжный посоветовал россиянам употреблять в пищу почки растений — например берёзы и тополя, чтобы восполнить нехватку важных элементов в организме. Он рекомендует замочить их на 15-20 минут в горячей воде, а потом обжарить на сливочном масле с гречкой или белыми грибами.

О том, какие дикоросы стоит употреблять в пищу, в интервью Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Полезные дикоросы

Дикорастущие растения могут быть очень полезны для здоровья человека.

Например, сныть является источником белка и кремния, которые необходимы для суставов и сосудов.

В молодой крапиве содержатся белок и витамин К, который участвует в регулировании свёртываемости крови.

Не менее полезны одуванчики. Из них даже можно приготовить варенье — получится оригинальный десерт.

Важный источником питательных веществ является лебеда. В ней содержатся белок, медь, витамин С, магний и клетчатка.

Правила приготовления

В первую очередь нужно помнить о том, что нельзя собирать дикоросы вдоль трасс и дорог. В таких растениях много опасных для здоровья токсинов.

Дикоросы не стоит жарить, так как это сокращает количество содержащихся в них полезных веществ.

Не следует злоупотреблять дикорастущими растениями, так как мы их едим редко, поэтому неизвестно, как организм на них отреагирует.

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