Врач рассказал о фактически хроническом коронавирусе

Врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил заявление о том, что коронавирусная инфекция может быть хронической.

"Вирус в организм попал, никуда не уходит и так там и живет. У нас в литературе такой случай был описан группой ученых в январе 2021-го — женщина очень долго лечилась от COVID-19, и в течение четырех месяцев, пока за ней наблюдали, у нее было обнаружено 18 мутаций коронавируса", — сказал он корреспонденту "Ленты.ру".

Причиной столь "вольготного" поведения вируса оказалась лимфома у женщины, а точнее, назначенное против нее лечение, подавляющее иммунитет. Из-за него организм практически не сопротивлялся вирусу.

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