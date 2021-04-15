Диетолог Нурия Дианова рассказала о влиянии цитрусовых на организм

Злоупотребление цитрусовыми может негативно отразиться на состоянии здоровья, заявила в интервью телеканалу "Звезда" врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой желудка или гастритом, не следует увлекаться цитрусовыми.

Особенно опасно есть цитрусовые натощак, так как они могут спровоцировать сильную боль и изжогу, предупредила специалист.

В день рекомендуется съедать не более 400 граммов фруктов, поэтому всегда следует учитывать, сколько цитрусовых можно съесть с учётом других фруктов и овощей.

Цитрусовые могут быть полезными для работы кишечника. В частности, они улучшают пищеварение и помогают избавиться от запоров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.