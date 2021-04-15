Доктор Мясников назвал эффективное лекарство от головной боли

Головную боль обычно вызывает перенапряжение. У восьми из десяти человек болевые ощущения вызывает остеохондроз, тогда у человека болят ещё и мышцы и сухожилия вокруг неё, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Избавиться от неприятного симптома помогут антидепрессанты. Многие люди не знают о том, что эти препараты эффективны не только при депрессии, но и при головной боли.

Но употребление большого количества обезболивающих во время частых головных болей, человеку нужно принимать ещё и антидепрессанты первого поколения.

К таким препаратам относится амитриптилин. Он переключает болевые рецепторы и аккуратно снимает с болеутоляющих таблеток. По словам Мясников, препарат безопасен для организма даже при отсутствии депрессивных расстройств.

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