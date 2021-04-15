Гастроэнтеролог перечислила желудочные симптомы COVID-19

Часто люди обращаются к врачу уже после того, как переболели COVID-19. Они полагают, что перенесли инфекцию без симптомов, а на самом деле перенесли "желудочный коронавирус".

У многих переболевших "ковидом" обостряется гастрит или возникают другие признаки расстройства органов желудочно-кишечного тракта.

Симптомы "желудочного коронавируса"

"Может возникать послабление стула — без слизи и крови, как правило. Причём он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при "ковиде", — сообщила гастроэнтеролог СЗГМУ им. Мечникова Юлия Коковина в интервью изданию "Доктор Питер".

Наиболее уязвимой к COVID-19 является двенадцатиперстная кишка.

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