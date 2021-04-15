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Отоларинголог предупредил об опасных последствиях храпа у детей

Здоровье » Здоровье и профилактика

Американские учёные утверждают, что храп может негативно отразиться на развитии головного мозга ребёнка. Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-отоларинголог Илья Андреевич Гладышев.

Отоларинголог предупредил об опасных последствиях храпа у детей

"Храп негативно влияет на здоровье любого человека. Если человек храпит, то в его верхних дыхательных путях имеется какое-то препятствие потоку воздуха. Это приводит к тому, что ткани не получают достаточное количество кислорода. Особенно сильно в этом случае страдает нервная система", — пояснил специалист.

Причины детского храпа

Основная причиной храпа у детей, по словам Гладышева, это аденоиды, то есть разрастание лимфоидной ткани в носоглотке. В таком случае недостаточно хорошо дышит нос, поэтому ребёнку приходится приоткрывать рот. Сначала он начинает сопеть, а если аденоиды продолжают расти, то посапывание переходит в храп.

Если в период активного развития нервное системы ребёнка аденоиды не уменьшить лекарственным или хирургическим методом, то это может негативно отразиться на его развитии.

"Таким детям часто ставят синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Думают, что если ребёнок много бегает, то с ним всё в порядке, но это не так.

Кора головного мозга, будучи недоразвитой, посылает эти импульсы хаотично, но при этом сильно страдают обучаемость, память. В тяжёлых случаях у таких детей даже меняется форма черепа. Это связано с тем, что им приходится форсировать своё дыхание, приоткрывая рот", — пояснил врач.

Что делать, если ребёнок храпит?

Если ребёнок храпит, его обязательно нужно показать детскому лору. Возможно, ему потребуется провести эндоскопию.

"Храп у детей — это не просто неудобство или временное явление, это сигнал, поэтому данный вопрос надо обязательно решать с врачом", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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Храп у детей. Советы родителям - Союз педиатров России
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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