COVID-19 может подавлять раковые клетки

У людей, больных раком, могут погибать злокачественные клетки после перенесённой коронавирусной инфекции, сообщили в интервью URA. RU врач-онколог Евгений Черёмушкин и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Дело в том, что COVID-19, как и любая инфекция, способствует активизации иммунной системы, что, в свою очередь, приводит к уничтожению раковой опухоли, пояснили специалисты.

"Одно из самых первых лекарств для лечения онкологических заболеваний — "токсин колея", — состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала", — добавил Болибок.

Даёт ли подобные результаты COVID-19, ещё предстоит выяснить.

"Посыл совершенно верный, потому что мы при лечении рака тоже используем различные методы стимуляции иммунитета, поэтому, если вот этот взрыв иммунной активности вызван вирусом, то ничем особенно не отличается. Часть опухолевых клеток может погибнуть в этом пожаре", — согласился онколог Евгений Черемушкин.

Специалисты проводят эксперименты, в ходе которых для стимулирования иммунитета в ткани опухоли вводятся вирусы. Результаты опытов учёные смогут оценить через 3-5 лет.

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