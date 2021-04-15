Доктор Мясников указал на пользу антидепрессантов при головной боли

Антидепрессанты показаны не только при депрессии, но и при самых частых видах головной боли.

Так заявил телеканалу "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

"Когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности, амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — сказал он.

По этой схеме указанные препараты снимают напряжение, полагает Мясников.

Ранее, как сообщала "Правда.Ру", он раскритиковал ограничение авиасообщения с Турцией, заявив, что "залётный" коронавирус в настоящий момент встречается в менее одного процента случаев.

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