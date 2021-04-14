Весна в разгаре, скоро начнётся дачный сезон. Несмотря на то, что работы на свежем воздухе полезны для здоровья, чрезмерный энтузиазм может навредить огороднику и садоводу.
О том, как сохранить здоровье во время дачных работ, в эфире "Радио 1" рассказал главный ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев.
Специалист отметил, что чаще всего травмы возникают потому, что большинство людей в течение нескольких месяцев не имели каких-либо физических нагрузок, а потом вдруг начинают активно работать на даче.
Кроме того, многие дачники долго находятся в неправильных позах — в глубоком наклоне, на корточках или на коленях.
"Они перегружают мышцы, связочный аппарат, суставы, позвоночник и иногда получают не только боли, но и настоящие серьёзные заболевания. Так что если дать совет одной фразой, то вот он — меньше энтузиазма", — пояснил врач.
В те дни, когда планируется выход на грядки, по утрам следует делать зарядку. Также дачные работы нужно выполнять в удобной одежде.
"Если вы носите воду вёдрами, то наполните их наполовину и возьмите в обе руки, чтобы позвоночник не перекашивался. Это лучше, чем одно ведро, налитое доверху. Так вы снизите риск сместить что-то у себя в позвоночнике", — пояснил врач.
Для защиты мышц и суставов нужно подготовить специальную экипировку.
"Я рекомендую защищать колени и поясницу, то есть надевать наколенники и греющий пояс либо корсет. Защитить локти поможет бандаж на локтевой сустав или эластичный бинт. Нужно надевать и перчатки — это защитит пальцы при работе в холодной земле. И ещё: для обработки грядок я советую садиться на скамеечку или табуреточку, это самая безопасная поза для таких работ", — пояснил Каратеев.
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