В Израиле создадут лекарство на основе йогурта и кефира

Лекарства, созданные на основе молекул, выделенных их пробиотического кефирного йогурта, эффективны при различных заболеваниях, утверждают учёные из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).

Пробиотики на страже здоровья

О благотворном влиянии пробиотиков на организм известно уже давно — они укрепляют кости и иммунитет.

В результате нового исследования израильские учёные доказали, что йогурт способен предотвратить развитие болезней дёсен.

Также йогурт и кефир защищают человека от заражения различными бактериальными инфекциями.

Для изготовления йогурта используется коровье или козье молоко со специальными кефирными зёрнами, в которых содержатся дрожжи или кисломолочные бактерии.

Учёные решили разработать лекарство, которое будет таким же полезным, как и обычный кефир.

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