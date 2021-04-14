Лекарства, созданные на основе молекул, выделенных их пробиотического кефирного йогурта, эффективны при различных заболеваниях, утверждают учёные из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).
О благотворном влиянии пробиотиков на организм известно уже давно — они укрепляют кости и иммунитет.
В результате нового исследования израильские учёные доказали, что йогурт способен предотвратить развитие болезней дёсен.
Также йогурт и кефир защищают человека от заражения различными бактериальными инфекциями.
Для изготовления йогурта используется коровье или козье молоко со специальными кефирными зёрнами, в которых содержатся дрожжи или кисломолочные бактерии.
Учёные решили разработать лекарство, которое будет таким же полезным, как и обычный кефир.
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