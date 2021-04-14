В Японии раскрыли способ избежать развития жировой болезни печени

Японские учёные из Университета Цукубы выяснили, как можно предотвратить развитие жировой болезни печени. В этом помогут умеренные, но интенсивные физические нагрузки, сообщает "Лента".

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) поражает до четверти населения земного шара. Это самое распространённое заболевание печени во всём мире.

У больных людей в клетках органа накапливается жир. Он может прогрессировать и вызвать воспаление, цирроз и печёночную недостаточность.

Исследования показали, что при регулярной физической активности риск развития НАЖБП снижается на 9,5%, жёсткость печени — на 6,8 %, а фиброза — на 16,4 % по сравнению с диетой, направленной на снижение веса.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах и симптомах заболеваний печени.

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