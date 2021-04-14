Льготным лекарствам угрожает дефицит

В России возможно возникновение дефицита льготных лекарств, и привести к такому могут преференции для части фармкомпаний.

По данным «Известий», Минпромторг РФ предложил ввести преимущество для формирования госзакупок у тех компаний, которые имеют полный цикл производства на территориях Евразийского экономического союза. Но это может привести к снижения препаратов в аптеках и уходу ряда производителей с российского рынка вообще.

По словам эксперта - исполнительного директора Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежды Дараган, такой дефицит уже есть в онкологической отрасли, и ситуация будет только ухудшаться.

О проблемах льготных лекарств ранее писала «Правда.Ру».

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