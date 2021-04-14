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Названы три ключевых вещества для сохранения здоровья мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Основу для здорового тела и здорового мозга закладывает сбалансированная диета. И некоторые вещества из пищи имеют особое значение для сохранения здоровья.

витамины и минералы
витамины и минералы

Для того чтобы мозг оставался здоровым и правильно функционировал, ему необходимы определённые питательные вещества. Сбалансированная диета или витаминные добавки помогут сохранить ум ясным и острым даже с возрастом.

Витамин С

Витамин C
Витамин C

Мозг нуждается в витамине С, чтобы вырабатывать нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, которые регулируют настроение. Кроме того, витамин С может помочь защитить нейроны от повреждений и окислительного стресса, вызванного свободными радикалами. Высокий уровень окислительного стресса обычно связан с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и болезнь Хантингтона.

Витамин D

Витамин D
Витамин D

Витамин D оказывает глубокое воздействие на мозг на всех этапах жизни. Например, у беременных женщин он поддерживает развитие мозга плода. У подростков и взрослых витамин D помогает регулировать настроение и улучшать память. Витамин D также помогает снизить риск развития деменции или болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.

Витамины группы В

Витамины
Витамины группы В

Три витамина группы В — В6, В9 и В12 — играют заметную роль в поддержании здоровья мозга. Приём всех трёх витаминов вместе уменьшает атрофию мозга и улучшает мозговые функции. Витамины группы В снижают угрозу развития серьёзных проблем со здоровьем, таких как болезнь Альцгеймера, болезни сердца и почечная недостаточность. Также они также способствуют выработке серотонина, дофамина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), позволяя избегать проблем психического здоровья, таких как депрессия, тревога, низкая самооценка, хронический стресс и проблемы с засыпанием, сообщает портал Food. news.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

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Автор: Людмила Черткова
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