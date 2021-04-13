Мясников: закрытие границ с Турцией от COVID-19 не спасает

Врач и телеведущий Александр Мясников счел бесполезным закрытие турецких границ из-за того, что ухудшилась ситуация с коронавирусом.

"Мы боимся, кричим: "Ай, с Турции едут, все плохо, все пропало, шеф, закрывай границы!" — а почему тогда все не вакцинируетесь?" — спросил он риторически в беседе с URA. RU.

По его мнению, в Россию давно проникли новые и новые виды штаммов, просто уровень их распространения не определен. А приезжающие из-за рубежа не станут проблемой, так как тесты реально показывают положительные результаты менее чем в одном проценте случаев.

Ранее сообщалось о возможных проблемах туристов, намеренных возвращаться домой в Россию через Турцию или с Занзибара.

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