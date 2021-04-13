Миндаль назвали самым полезным продуктом для перекуса

Некоторые продукты отличаются высокой калорийностью, поэтому могут стать отличным выбором для перекуса.

Специалисты из Торонто заявили, что лучшим в этом отношении является миндаль. Он очень хорошо усваивается организмом.

Результаты исследования опубликованы, сообщает Planet Today со ссылкой на издание Mayo Clinic Proceedings.

Миндаль — источник белков, витаминов и минералов.

Ранее считалось, что употребление этого ореха способствует набору лишнего веса, но учёные доказали, что это не так.

На самом деле, добавление в рацион миндаля поможет за год избавиться от трёх килограммов лишнего веса.

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие люди, склонные к ожирению, и подтвердили эту гипотезу.

Ранее специалисты Экспертного центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" обнаружили в российских магазинах опасный миндаль.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.