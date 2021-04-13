Некоторые продукты отличаются высокой калорийностью, поэтому могут стать отличным выбором для перекуса.
Специалисты из Торонто заявили, что лучшим в этом отношении является миндаль. Он очень хорошо усваивается организмом.
Результаты исследования опубликованы, сообщает Planet Today со ссылкой на издание Mayo Clinic Proceedings.
Миндаль — источник белков, витаминов и минералов.
Ранее считалось, что употребление этого ореха способствует набору лишнего веса, но учёные доказали, что это не так.
На самом деле, добавление в рацион миндаля поможет за год избавиться от трёх килограммов лишнего веса.
Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие люди, склонные к ожирению, и подтвердили эту гипотезу.
Ранее специалисты Экспертного центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" обнаружили в российских магазинах опасный миндаль.
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