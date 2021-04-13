Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи

Британские врачи перечислили симптомы, которые могут указывать на развитие рака кожи.

Во-первых, следует обращать внимание на появление после 21 года новых родинок и пятен.

Во-вторых, если какие-либо пятна на коже изменили цвет, форму или размер, это тоже повод насторожиться.

В-третьих, внимания требуют родинки, которые чешутся, кровоточат или покрываются коркой в течение более чем трёх недель.

В случае возникновения какого-либо из вышеназванных симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу и пройти обследование.

Рак кожи

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи. К факторам, повышающим риск развития данного заболевания, относятся:

ультрафиолетовое и ионизирующее излучения;

воздействие химических канцерогенов;

курение;

наследственность;

вирус папилломы человека.

По данным экспертов ВОЗ, рак кожи является одним из наиболее

распространённых видов онкологии.

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