Британские врачи перечислили симптомы, которые могут указывать на развитие рака кожи.
Во-первых, следует обращать внимание на появление после 21 года новых родинок и пятен.
Во-вторых, если какие-либо пятна на коже изменили цвет, форму или размер, это тоже повод насторожиться.
В-третьих, внимания требуют родинки, которые чешутся, кровоточат или покрываются коркой в течение более чем трёх недель.
В случае возникновения какого-либо из вышеназванных симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу и пройти обследование.
Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи. К факторам, повышающим риск развития данного заболевания, относятся:
По данным экспертов ВОЗ, рак кожи является одним из наиболее
распространённых видов онкологии.
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