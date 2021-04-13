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Испытавшие стресс женщины чаще рожают девочек

Здоровье » Здравоохранение

У женщин, испытавших сильный стресс, чаще рождаются девочки. К такому выводу пришли испанские учёные из Гранадского университета в результате проведённого исследования.

Специалисты пока не могут объяснить, с чем это связано.

Они проанализировали данные 108 беременных женщин, у которых раз в несколько месяцев брали пробы волос. С их помощью учёные контролировали уровень кортизола в организме.

Оказалось, что женщины, у которых был более высокий уровень гормона стресса, часто рожали девочек.

На пол ребёнка влияет тестостерон. Во время стресса у женщин увеличивается выработка этого гормона.

Учёные полагают, что гормональные изменения способствуют успешной вероятности зачатия. Кроме того, гормональные изменения влияют и на частоту выкидышей эмбрионов мужского пола.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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