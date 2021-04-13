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Британский врач Майкл Мосли рассказал, как наладить сон

Здоровье » Здоровье и профилактика

Жалобы на проблемы со сном являются очень распространённой проблемой.

Ранее считалось, что наладить режим сна можно с помощью регулирования биологических часов организма. Если они работают правильно, у человека не будет никаких проблем с засыпанием.

Британский врач Майкл Мосли утверждает, что улучшить качество ночного сна поможет короткая прогулка после пробуждения, сообщает doctorpiter. ru.

По словам специалиста, именно утренние прогулки помогают правильно настроить биологические часы организма человека.

Особенно полезно гулять на свежем воздухе не позже, чем через два часа после пробуждения. Физическая активность подаёт мозгу сигнал о начале дня. Настроить биологические часы на нужный лад может только дневной свет.

Ранее врачи назвали продукты, вызывающие бессонницу.

 

 

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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