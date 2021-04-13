Диетолог рассказала, чем полезно перекусывать

Обычно с точки зрения диетолога говорят о перекусах, как о чем-то потенциально вредном для организма. И тем не менее существуют такие, которые очень даже идут здоровью на пользу, считает врач-диетолог Альбина Комиссарова.

"Словосочетание "здоровый перекус" многих ставит в тупик, ну что покупать в супермаркете, кроме фруктов? Сегодня я дам вам массу вариантов!" — заявила она в своем Instagram.

Перекусывать предлагается, в частности, перекусывать нежирным йогуртом с горсткой мюслей или гранолы, парой сырников, творогом с орехами, ягодами и фруктами, самодельным попкорном без добавок, нарезанными овощами с ложкой творожного сыра или питой с начинкой из авокадо или слабосоленой рыбы, сыра, оливок, салата, огурца, омлета и мяса.

Как видим, тут приведены как более, так и менее сытные перекусы. Выбирать их надо в зависимости от дневного питания.

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