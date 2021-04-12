Жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги из-за COVID-19

36-летняя жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги после осложнений после COVID-19, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня". Медикам местной больницы удалось сохранить конечность пациентки.

Женщину госпитализировали в учреждение с острой ишемией нижних конечностей. В результате обследования выяснилось, что у неё закупорка бедренной артерии тромбом и COVID-19 с поражением лёгких на 30%.

Пациентке потребовалась срочная операция, иначе она могла остаться без ноги. Врачи выполнили ангиопластику артерий голени и восстановили их проходимость. Женщине назначили антикоагулянтную терапию.

"Такие большие "глыбы" тромбов в нисходящих отделах аорты приводят к развитию острой ишемии нижних конечностей, а также тромбозам артерий кишечника с последующим развитием перитонита с крайне неблагоприятными прогнозами", — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Куртасов.

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