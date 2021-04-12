Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ЦСКА сыграет против "Ротора" с Оличем, Влашичем и Рондоном
Олимпийский чемпион Зубов возглавил рижское "Динамо"
Врач рассказал, как пережить весну без аллергии
Головин рассказал об удовольствии от голевых передач за "Монако"
Мошенническое хищение кредитов "пугает" Центробанк
Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными
ЦБ перечислил основные "легенды" мошенников
Российская теннисистка привилась американской вакциной от коронавируса
Невролог назвала один из первых признаков болезни Паркинсона

Жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги из-за COVID-19

Здоровье » Здравоохранение

36-летняя жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги после осложнений после COVID-19, сообщает интернет-сайт "Подмосковье сегодня". Медикам местной больницы удалось сохранить конечность пациентки.

Жительница Сергиева Посада чуть не осталась без ноги из-за COVID-19

Женщину госпитализировали в учреждение с острой ишемией нижних конечностей. В результате обследования выяснилось, что у неё закупорка бедренной артерии тромбом и COVID-19 с поражением лёгких на 30%.

Пациентке потребовалась срочная операция, иначе она могла остаться без ноги. Врачи выполнили ангиопластику артерий голени и восстановили их проходимость. Женщине назначили антикоагулянтную терапию.

"Такие большие "глыбы" тромбов в нисходящих отделах аорты приводят к развитию острой ишемии нижних конечностей, а также тромбозам артерий кишечника с последующим развитием перитонита с крайне неблагоприятными прогнозами", — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Куртасов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Учёные бьют тревогу: у COVID-19 могут быть и долгосрочные последствия
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными
ЦБ перечислил основные "легенды" мошенников
Российская теннисистка привилась американской вакциной от коронавируса
Невролог назвала один из первых признаков болезни Паркинсона
Иностранные инвесторы продолжают продавать российский госдолг
Симон Осиашвили: "Литература научила держать удар"
Найдены новые сходства в интеллекте животных и людей
ЦБ хочет упростить схему возврата похищенных у граждан денег
"Мы хотим ответа": Баку ждёт разъяснений Еревана по ракетам "Искандер"
В Склифе отказались говорить о состоянии хоккеиста Емелина
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Игорь Буккер Что буддисты забыли в армии Великобритании Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису Любовь Степушова Василий Амирджанов Россиян ждёт празднование 650-летия Куликовской битвы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Мир. Новости мира
Кто на самом деле "рулит" американским президентом?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников