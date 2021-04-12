Гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина в интервью РИА Новости перечислила симптомы, при возникновении которых людям пожилого возраста срочно нужно обращаться к врачу.
К их числу относятся:
С целью выявить гериатрические проблемы пожилым пациентам задают несколько вопросов. Медики определяют остроту зрения, слух, выявляют, есть ли склонность к падениям, изменения в походке, проблемы с памятью, перепады настроения.
В случае если на 5-7 вопросов человек даёт положительный ответ, то ему необходимо обратиться к гериатру.
Если же он отвечает положительно на 3-4 вопроса, то нужно наблюдать за его движениями, за тем, как он запоминает информацию, и только потом рекомендовать ему обратиться к гериатру.
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