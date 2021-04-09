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Диетолог Ольга Деккер раскрыла полезный способ приготовления яиц

Здоровье » Здоровье и профилактика

От способа приготовления яиц зависит то, насколько хорошо белок усвоится организмом, считает диетолог Ольга Деккер. О том, как правильно готовить этот продукт, она рассказала на своей странице в Instagram.

Диетолог Ольга Деккер раскрыла полезный способ приготовления яиц

В первую очередь нужно помнить о том, что нельзя долго жарить или варить яйца. Это негативно отражается на степени усвоения белка из готового блюда.

Полезно есть яйца всмятку или яичницу глазунью.

Также диетолог отметил, что организм человека нуждается не только яичном белке, но и в желтке. Это связано с тем, что желток является источником лецитин, необходимый для строительства клеток организма и нормального метаболизма.

Какие яйца самые полезные?

У каждого вида яиц свой аминокислотный профиль, поэтому полезны любые яйца — куриные, перепелиные, утиные.

Диетолог Деккер советует употреблять все виды яиц, чтобы максимально разнообразить свой рацион.

Однако не стоит есть одно и то же блюдо каждый день, например, омлет. Однообразное питание снижает пользу пищи для организма.

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Как правильно варить яйца!
Автор: Снежана Шахова
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