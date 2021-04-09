Какие заболевания можно определить по запаху кожи?

Некоторые проблемы со здоровьем можно определить по запаху кожи, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" российский врач Наталья Лазуренко.

Так, кислый запах кожи может говорить о том, что в организме имеются проблемы с обменом веществ из-за накопления токсинов, а также об употреблении человеком большого количества белковой пищи, содержащей жир.

На развитие сахарного диабета может указывать кисло-сладкий запах. Также такой запах может сигнализировать о нарушениях углеводного обмена.

Состоянию кожи следует уделять пристальное внимание, чтобы в случае возникновения сыпи понимать, с каким органом имеются проблемы.

Так, если речь идёт о нижней части лица и подбородке, то нужно проверить ЖКТ, высыпания в нижнечелюстной области лица говорят о проблемам с половыми гормонами.

Также следует насторожиться при изменении кожного рисунка: если кожа в области сгибов на локтях и на коленях становится более тёмной и грубой, то это может говорить об инсулинорезистентности.

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