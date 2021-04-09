Как восстановиться после длительной самоизоляции?

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, негативно повлиял на способы коммуникации, планирование, преодоление сложностей. Многие люди стали чаще жаловаться на усталость, которая получила название "пандемическая".

О том, как восстановиться после продолжительной самоизоляции, в интервью изданию Nation News рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина" Михаил Кумов.

Находясь в состоянии пандемической усталости человек не видит перспективы развития, так как оторван от привычного взаимодействия с другими членами общества.

Причинам данного состояния являются потеря контроля над происходящими событиями и проблемы, вызванные с переходом на новый формат жизни.

"Общение является основным инструментом для преодоления пандемической усталости. Только общаясь с людьми можно достичь максимальной продуктивности в работе, а также нормализовать своё эмоциональное состояние", — пояснил специалист.

Таким образом, наиболее эффективным средством восстановления после самоизоляции является общение.

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