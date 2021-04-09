Врач рассказала почему пожилым необходимо прививаться от COVID-19

Делать прививку от коронавируса нужно без оглядки на время года и погодные условия. Об этом сайту Москва 24 сообщила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом столичного департамента здравоохранения Елена Белова.

По словам медика, нет понятия плохое или хорошее время для прививки.

"Мы находимся сейчас внутри пандемии, и единственным средством для того, чтобы не заболеть тяжело и не попасть на ИВЛ, является вакцинация", — пояснила Белова.

Также инфекционист отметила, что вакцина не делится на категории для пожилых и не пожилых людей.

"У пожилых людей чаще встречаются сопутствующие болезни, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни бронхолёгочной системы. Соответственно, вероятность тяжёлого течения заболевания гораздо выше, чем у других", — отметила врач.

И поэтому прививаться стоит людям всех возрастов. В том числе и тем, у кого есть хронические заболевания. Главное, чтобы они не были в стадии обострения.

При этом иммунитет к коронавирусу формируется не сразу. И тем кто вакцинировался первое время необходимо особенно тщательно соблюдать меры предосторожности.