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Диетолог Бобровский перечислил уникальные свойства репчатого лука

Здоровье » Здоровье и профилактика

Репчатый лук — уникальный продукт, употребление которого оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы, сообщил в интервью РИА "Новости" врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СпбГУ Андрей Бобровский.

Репчатый лук является своего рода суперфудом. Он содержит витамины, микроэлементы, которые положительно влияют на работу сердца, органов пищеварения и иммунитет.

Кроме того, лук активизирует работу головного мозга.

Лук лучше всего есть с овощами или зерновыми культурами и другими продуктами. Этот продукт наиболее эффективен в свежем виде, так как в процессе жарки он теряет свои целебные свойства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лук поможет сохранить здоровье и красоту.

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Что будет, если есть лук каждый день?
Автор: Снежана Шахова
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