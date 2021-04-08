В норвежском доме престарелых вспышка COVID после вакцинации

Жители норвежского дома престарелых в коммуне Улленсакер заразились новым коронавирусом несмотря на то, что были вакцинированы обеими необходимыми прививками.

Всего зараженных оказалось семь человек. Каждый – старше 80 лет. Помимо них, больны оказались пять сотрудников дома престарелых и двое граждан, контактировавших с инфицированными. Итог неутешителен: до прояснения ситуации запрещены посещения домов престарелых во всей коммуне, передает ТАСС.

Потерпевшие были вакцинированы препаратом от Pfizer.

В январе выяснилось, что почти 12,5 тысячи человек в Израиле дали положительный результат на коронавирус после вакцинации Pfizer/BioNTech jab.

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